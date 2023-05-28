Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1. tur seçim sonuçları nı açıkladı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı. Adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucunda seçim ikinci tura kaldı. Milyonlarca seçmen bugün 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, katılım oranı yurt dışı toplam geçerli oy sayısı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına giderken 2023 seçimlerinde katılım oranı rekor düzeyde oldu. 2023 yılı seçimleri için yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunurken, 55 milyon 761 bin 445 kişi oy kullandı. 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi katılım oranı yüzde 85 oldu.

2. Tur seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, katılım oranı yurt dışı toplam geçerli oy sayısı ise YSK’nın seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının kaldırmasıyla birlikte yenişafak seçim sayfası üzerinden öğrenilmekte.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan oy oranı

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı. Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu oy oranı

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

14 Mayıs seçim sonuçları geçerli oy sayısı

Kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

14 Mayıs seçimleri yurt dışı toplam geçerli oy sayısı

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı

Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Sporcu kimliğiyle de tanınan Erdoğan, 1969-1982 yılları arasında amatör olarak futbol oynadı. Lise yıllarından itibaren Milli Türk Talebe Birliği'nin içinde yer alan Erdoğan, aktif siyasi hayatına Milli Selamet Partisi'nde (MSP) başladı. Önce Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı'na, ardından da İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

1982 yılında yedek subay olarak askere gitti. 1984'te Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na, 1985'te de İstanbul İl Başkanlığı'na getirildi. Ayrıca Refah Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldu. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu belediye başkanı adayı oldu. 1991 yılında milletvekili seçilmesine karşın tercihli oy engelinden dolayı Meclis’e gidemedi. 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 12 Aralık 1997'de okuduğu bir şiir yüzünden 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 24 Temmuz 1999'da Kırıkkale Pınarhisar Cezaevi’nde mahkumiyetini tamamladı.

14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçildi. 3 Kasım 2002 seçimlerinde seçilme yasağı olduğu için milletvekili adayı olamadı. 9 Mart 2003'te Siirt'te yenilenen milletvekili seçimleri ile parlamentoya girdi. Abdullah Gül'ün istifa etmesiyle 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi. 28 Mart 2004, 22 Temmuz 2007, 29 Mart 2009, 12 Haziran 2011 ve 30 Mart 2014 seçimlerinde partisi sandıktan birinci oldu.

2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın ortak adayı oldu. Yüzde 53 oy alarak tekrardan Cumhurbaşkanı oldu. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise Erdoğan tekrardan Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971'de mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavının ardından Maliye Bakanlığında göreve başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1991 yılında Bağ-Kur’a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden emekli oldu.

Daha sonra Türkiye İş Bankasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulunda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde de İstanbul’dan 23. Dönem Milletvekili seçildi ve Genel Başkanlığa adaylığını açıklayıncaya kadar CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu.

22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. CHP Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.