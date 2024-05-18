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20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları hangi tarihte? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan...

"20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları hangi tarihte?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi 2024 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınmasına yönelik tarihler için MEB duyurusu yayımlandı. Şartların yayımlandığı duyuru metninde Pedagojik Formasyon ve KPSS puanına dair detaylar paylaşıldı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları hangi tarihte? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan...

16:01 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

"20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları hangi tarihte? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği gibi branşlarda dikkat çeken kontenjanlar takip ediliyor. Öğretmen atama takvimi MEB kılavuzu gündemde. Ön başvuru tarihleri kapsamında işlemler gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda takip edilen atamaya ilişkin duyuru yayımlandı.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU YAYIMLANDI!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN İLK ADIM!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.

20 Mayıs itibarıyla işlemler başlayacak. İşte, takvim:

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325

İngilizce Öğretmenliği: 968

Türkçe Öğretmenliği: 804

Kimya / Kimya Teknolojisi: 468

Okul Öncesi Öğretmenliği: 903

Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499

Rehberlik: 1.597

Sınıf Öğretmenliği: 3.263

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