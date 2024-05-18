"20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları hangi tarihte? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği gibi branşlarda dikkat çeken kontenjanlar takip ediliyor. Öğretmen atama takvimi MEB kılavuzu gündemde. Ön başvuru tarihleri kapsamında işlemler gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda takip edilen atamaya ilişkin duyuru yayımlandı.

Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle: