20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapıyor. Sözleşmeli 20 bin öğretmenlik atama tercih ekranı, mülakat sonuçlarının ilanından sonra gündemin önemli konulara arasında girdi. Mülakat sonuçlarına göre 60 ve üzeri puan alanlar tercih yapma hakkına sahip olacak. Peki 2022 MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu başladı mı, ne zaman sona erecek? 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılacak, kaç tercih hakkı olacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ekranı ve diğer tüm bilgiler.

Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları, e-Devlet üzerinden açıklandı. Sözleşmeli öğretmen sözlü sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu de öğretmen atama tercih ekranına kilitlendi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

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MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerine ilişkin takvim yayınlandı. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitecek, sona erecek? Öğretmen adaylarının sözlü sınavları, 1 ila 13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. MEB sözlü sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

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2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

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7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Sözleşmeli 20 bin öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama tercihlerinde bulunan öğretmen adayları ise bu kez de sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihlerini sorgular olacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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20 bin öğretmen ataması branş dağılı ve kontenjanları

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş alanıda kontenjan dağılımını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinde yer alan atama kılavuzundaki bilgiler ile de öğrenilecek.

Öğretmen maaşları ne kadar?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ikinci yarısı için yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

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2022 Temmuz Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)