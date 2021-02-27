2021 askerlik borçlanması ne kadar? Askerlik borçlanma sorgulaması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması hesaplanırken ay 30 ve yıl 360 gün şeklinde kabul edilir. Borçlanmanın miktarı şu şekilde hesaplanır:

• Borçlanma Alt Sınırı: 111,25 × %32: 38,16 TL (Gün)

• Borçlanma Üst Sınır: 894,38 × %32: 286,20 TL (Gün)

Askerlik Borçlanmasından Kimler Faydalanabilir?

Askerlik borçlanmasından faydalanan kişiler 5510 sayılı kanununda bulunan 41/b maddesi gereğince belirlenmiştir. Er ya da erbaş olarak silah altında olan kişilerin ve yedek subay, yedek astsubay okulundaki kişilerin borçlandırma yapması mümkündür. 01.01.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda geçen süreler, muvazzaf ve ihtiyat askerlik halinde er veya erbaş şeklinde silahaltında geçen süreler ve 26.06.2019 tarihinden sonra yedek astsubay okulunda geçen sürelerle borçlandırılma yapılabilir. Ayrıca 01.10.2008 tarihinden önce aktif sigortalı olmamaları nedeniyle askerlik borçlanması reddedilen kişiler bu tarihten sonra yeniden başvuru yaparsa aktif sigortalılık şartı aranmaz.

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Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması yapılırken erkek sigortalı olan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödeme yapar. Erkek birey er ya da erbaş olarak silah altında geçirdiği süre için borçlanma işlemi yapabilir. Yedek subay okullarında geçen süre için de borçlanma uygulanabilir. Askerlik borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’ na gerekli askerlik belgeleri ile başvuru yapılır. Askerlik süresine göre borçlanma miktarının hesaplaması yapılır. Hesaplama sonucu oluşan miktarın ödenmesiyle borçlanma tamamlanır. Aynı şekilde SSK’lı kişiler gibi Bağ-kurlu ve memur olan kişiler de askerlik borçlanması yapabilir. Başvuru işlemi aynı zamanda E-Devlet sistemi üzerinde de 4A, 4B ve 4C kapsamında yapılabilir. Siteye girildikten sonra SGK bölünden sigorta kapsamı seçilerek ve gerekli bilgiler doldurularak bu müracaat edilir.

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Askerlik borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması sorgulanırken E-Devlet sistemi kullanılır. Başvurunun ardından 40 günlük bir bekleme süreci vardır. Bu bekleme sürecinde düzenli olarak sistemden sonucunuzu kontrol etmelisiniz. E-hizmetler bölünden SGK’ yı seçerek açılan sayfada borçlanma durumunuzla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer borçlanmanız kabul edilmişse ve belirtilen tarihte ödeme yapamadıysanız başvuru geçersiz sayılır. Başvurunuzun feshedilmemesi için sürekli kontrol yapmalısınız. Ödemeyi zamanında yapamazsanız daha sonra tekrar başvurma hakkınız bulunur.

Borçlanmadan Vazgeçilmesi Halinde Borçlanılan Tutar İade Alınabilir Mi?

Borçlanmadan vazgeçilirse kişinin hesaplanan borç miktarı geri iade edilir. Kişiye henüz emekli aylığının bağlanmamış olması gerekir. Aylık bağlanmadıysa başka şart aranmadan borçlandırılma iptal edilir. Kişinin kuruma yaptığı ödemenin tamamı talep üzerine sınırlama olmadan geri verilir. Erkek sigortalı olan ve borçlanmadan vazgeçen kişi daha sonra tekrar bu hakkını kullanabilir. Borçlandırılma yardımıyla yeterli olmayan gün sayısını ödeme yaparak tamamlar.

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Askerlik Borçlanmasının Faydası Nedir?

Askerlik borçlanması faydalarının başında kişinin prim gün sayısının artması bulunur. Emekli olmak için gerekli olan sigortalılık süresini ve yaşı sağlayan ancak çalıştığı günü yeterli miktarda olmayan kişiler vardır. Emeklilik için yeterli günü olmayan kişiler askerlik borçlanmasından yararlanarak emekli olma hakkı elde edebilir. Bir erkek sigortalı çalışan kişinin emekli olması için 5 ay daha çalışması gerekiyorsa bu süreyi ödeyerek emekli olabilir. Kişi sigortalı olduktan sonra askere gittiyse borçlanma yaparak prim gününü arttırabilir. Fakat emekli olma tarihini öne çekemez. Kişi sigortası başlamadan önce askere gittiyse ve borçlanma yaparsa borçlanma süresi ilk sigortalı olduğu tarihe kadar gider.