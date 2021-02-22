2021 Çocuk Parası Ne Kadar? Kimler Çocuk Parası Alabilir?

Çocuk parasından doğum yapmış olan sigortalı veya sigortasız tüm anneler yararlanabilir. Yeni doğan her bebek masrafları ile beraber gelir. Bez, mama gibi çeşitli ihtiyaçlar aileleri zor bir döneme sokabilir. Bu sebeple devlet tarafından yeni doğum yapımı olan ailelere bu çocuk yardım parası karşılıksız olarak sağlanır.

2021 ÇOCUK PARASI NE KADAR?

2021 yılı için çocuk yardım parası şöyledir:

• İlkokula giden kız çocuğu için çocuk parası 40 TL’dir

• İlkokula giden erkek çocuğu için çocuk parası 35 TL’dir.

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• Liseye giden kız çocuğu için çocuk yardım parası 60 TL’dir.

• Liseye giden erkek çocuğu çocuk yardım parası 50 TL’dir.

Çocuk yardım parasının kesilmesi sadece muhtaçlık halinin sona erdiği durumlarda veya yardım ödeme şartlarının sağlanmadığı durumlarda olur.

Çocuk Parası Başvuru Şartları Nelerdir?

Çocuk parası başvuru koşulları belirlenirken annelerin çalışması veya çalışmamasına bakılmaz. Fakat devlet tarafından belirli şartlar aranır. Çocuk parası için başvuru şartları şunlardır:

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• Doğum yapan annenin TC vatandaşı olması gerekir.

• Doğum yapan kişi TC vatandaşı olmasa da mavi karta sahip olması gerekir.

• Çocuk yardım parası 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için devlet tarafından verilebilir.

• Ölü doğan bebekler için çocuk yardım parası verilmez.

• Çocukların eğitim süresine devam etmesi gerekir. (İlkokul, ortaokul ve lise)

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• Çocukların sağlık kontrollerinden geçmesi gerekir.

Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocuk parası başvurusu yapılması için doğan çocuğun kimlik bilgileri Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirilmesi gerekir. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen dilekçe eksiksiz bir biçimde doldurulur ve imzalanır. Bu Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen dilekçeye “Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi” adı verilir. Dilekçe dolduran aileler yardım parası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapabilirler.

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Çocuk Parası Yardımı Nasıl Temin Edilir?

Çocuk parası desteği ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvuruları kabul edildiketn sonra ortalama iki ay sonra devlet tarafından yapılır. Bu çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından annelerin banka hesabına yatırılır veya PTT üzerinden yatırılır.

Çocuk Parası Desteği Ne Zaman Yapılır?

Çocuk yardım ödemeleri her yıl için ocak, mart, mayıs, temmuz, eylül ve kasım aylarında yapılır. Ödeme tarihlerinde ödenecek miktarlar annelerin PTT hesaplarına veya ilgili banka hesaplarına gönderilir. Çocuk parası ödemeleri ödeme ayının 24’ü ile 28’I arasında devlet tarafından yapılır. Çocuk yardım parası ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılır. Örnek vermek gerekirse TC kimlik numarasının son rakamı “0” olan bir kişinin çocuk para desteği takip eden ödeme ayının 24’ünde yapılır. TC kimlik numarası son rakamı “2” olan bir kişinin para destek ödemesi takip eden ödeme ayının 25’inde yapılır. TC numarası son rakamı “4” olan kişinin çocuk para ödemesi takip eden ödeme ayının 26’sında yapılır. TC kimlik numarasının son rakamı “6” olan kişilerin çocuk para desteği takip eden ödeme ayının 27’sinde yapılır. TC kimlik numarası son rakamı “8” olan kişilerin çocuk para yardımı takip eden ödeme ayının 28’inde yapılır.