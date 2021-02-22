2021 İhbar Süresi Ne Kadar: İhbar Tazminatı Ne Kadar?

İhbar süresi ve ihbar tazminatı ile ilgili detaylar haberimizde.

İşçi herhangi bir sebepten işten ayrılması durumunda ise ihbarın verilen süre içinde hızlı bir şekilde yaptırılması gerekir. 2021 İhbar süresi ve tazminatı işçi ve işveren arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu doğmaktadır. Çalışan kişi işten ayrıldığında ya da çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması halinde, sözleşmenin kolayca fesih edilmesi için bazı değişikliklerin yerine getirilmesi gerekir. İş sözleşmesinin iptal edildiği durumlarda, çalışana gerekli bildirimlerinin yapılması için belirli bir zaman aralığı verilmektedir. İhbar süresi, bildirim sırasında kişiye iş bulması için fırsat ya da haber verilmesi zamanıdır. İşçi ve işverenin anlaşma sağlaması ve gerekli yasal sınırlar çerçevesinde iş kanunu gereğince faaliyet göstermesi bakımından ihbar süresi işçi ve işverenin mağduriyetini gidermektedir.

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Belirsiz Süreli Sözleşmelerde İhbar Tazminat Süreleri Ne Kadar?

İhbar tazminat süreleri işçinin hizmet süresine göre değişmektedir. Belirsiz süreli yapılan iş sözleşmeleri için istifa öncesi ihbar işlemini diğer tarafa bildirmelidir. Bildirim yapıldığı andan itibaren ihbar süreleri şu şekilde kayıt altına alınmıştır:

• Hizmet süresi 6 aydan az olan işçiler için: 2 hafta

• Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçiler için beklenen ihbar süresi 4 hafta

• Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçiler için 6 hafta

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• Hizmet süresi 3 yıldan fazla süren işçiler için 8 hafta sürmektedir.

İhbar Süresi Neye Göre Hesaplanır?

İhbar süresi hesaplanması işlemi için dikkat edilmesi gereken konu işçiye ihbarın ne zaman yapıldığıdır. İşçiye iş sırasına ihbar gönderilmezse ertesi gün ihbar süreleri başlamaktadır. Kanunda gösterilen bütün ihbar süreleri hafta hesabı üzerinden belirlenmektedir. İhbar süresine bütün hafta sonları, resmi tatil ve bayramlar dâhil edilmektedir. İhbar süresi 1 takvim yılı hesabına göre belirlenmiştir.

İhbar Süresi İçinde İşçiye İş Arama İzni Verilir mi?

İhbar süresi içinde işçiye iş arama izni verilerek 2 saat içinde yeni bir iş bulması için fırsat verilir. Günlük izin iş saatleri içinde verilen bu saat karşılığında herhangi bir ücret kesintisi yapılmamaktadır. İşçinin isteğine göre planlanan bu haklar 2 saat içinde izinlerin birleştirilip toplu kullanılması içindir. 2021 İhbar süresi ve tazminatı süresince, işçiye izin vermeden işveren tarafından çalıştırılan işçiler işverenden çalıştığı sürenin ücretini %100 zamlı olacak şekilde almaktadır.

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İhbar Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

İhbar tazminatı almak için ihbar sürelerine uymak gerekir. Belirli iş sözleşmesine sahip olarak geçerli sebeplerden dolayı işten ayrılmış olmalısınız. İş sözleşmesi bildirim süresi verilmeksiniz fesih eden işverenden ihbar tazminatı alabilirsiniz.

İhbar tazminatında özellikle işveren ve işçi bazlı hususlara dikkat edilmesi gerekir. İşçilere en fazla 2 ay süreyle ihbar süresi verilmektedir. Çalışanlar bu süre zarfında ihbar tazminatı talep etmektedir. İhbar tazminatı süresince çalışan kişi kendi isteğiyle sözleşme esasını feshederse tazminat alma hakkına sahip olmaktadır.

İşveren bu süre zarfında ihbar süresini beklemeden çalışanın tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini anında sonlandırma hakkına sahiptir. İşveren her koşulda ihbar süresini dikkate alarak işçinin çalışma haklarını sonlandırmaktadır. Aksi halde işveren ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkardığında, iş sözleşmesini sonlandırdığında işçiye tazminat hakkı doğmaktadır. İhbar süresi boyunca işten ayrılan kişi ihbar tazminatı talebinde bulunabilmektedir. İhbar tazminat ve senelik izin aynı anda verilmemektedir. 2021 İhbar süresi ve tazminatı hakları işveren ve işçi için önem taşıyan yasal güvencesi olan koruma kanunu sürelerinden oluşmaktadır.