İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama! 2021 İşsizlik maaşı ne kadar, kaç ay verilir?

İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama işlemi e-Devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilir. İŞKUR’a şahsen başvuru yapılarak ta işsizlik maaşı ödeneğinden faydalanılabilir. İlk defa e –Devlet kapsını kullanıyorsanız PTT şubelerinden 2 TL karşılığında şifre alarak TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yapabilirsiniz. Arama çubuğuna işsizlik maaşı yazarak sistem üzerinde adınıza kayıtlı olan hizmet dokümanlarını görüntüleyebilir, kısa sürede İŞKUR işsizlik maaşı ve SGK hizmet dökümüne ulaşabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

İşsizlik maaşı için gerekli olan belgeler şunlardır:

Nüfus kâğıdı,

İşsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvuru yapılması gerekir.

İşten ayrılış bildirgeleri

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için İŞKUR’a ayrıca belge teslim etmelerine gerek duyulmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı ödeneğinden faydalanmak için şu şartları taşımak gerekir:

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Kendi istek ve kusuru dışında işveren tarafından işten çıkarılmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmak

Hizmet akdinin feshinden önce son üç yıl içinde olmak üzere en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemek

Hizmet akdinin sona ermesinden hemen önceki son 120 gün olmak üzere hizmet akdine tabi olarak çalışmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN NELER YAPILIR?

İşsizlik ödeneği başvurusu için hizmet akdinin feshinin ardından 30 gün içinde olmak üzere en yakın İŞKUR birimine başvurulmalıdır. Başvuru işlemleri için İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapılır. www. iskur.gov.tr adresine tıklayarak işsizlik maaşı ödeneği hakkında bilgi alabilir, başvuru işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Mücbir sebepler dışındaki 30 gün içinde olmak üzere işsizlik ödeneği başvurusu yapılmadığı takdirde başvuruda geciken sürede belirli hak düşürücü süreleri indirilmektedir.

İşsizlik ödeneğinin hemen alınması için sigortalı işsizlik maaşı almaya hazır hale gelmelisiniz. İşsizlik ödeneği başvurusu için öncelikle kişinin iş arayan kaydı aktif olmalıdır. İŞKUR bünyesinde sigortalı işsize danışmanlık hizmeti verilerek mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu için vekâletname ile başvur beyanı kabul edilmemektedir.

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İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

İşsizlik ödeneği almak için başvuruları takip eden ayın 5. gününü beklemeniz gerekir. İşsizlik ödeneği her ayın 5’inden olmak üzere aylık olarak kişiye ödenir. Ödeme tarihinin öne çekilmesi konusundan yetkili mercii Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır. Sistemde kayıtlı bulunan kişinin IBAN numarası vatandaşın hesabına yatırılmaktadır. Hesap bilgileri bulunmayan ya da yanlış eksik bilgi ile başvura yapan kişilere ayrıca TC kimlik numarası, nüfus cüzdanıyla beraber PTT banka şubesi işsizlik maaşı ödenekleri verilmektedir.

2020 YILI İŞSİZLİK RAKAMLARI NEDİR?

2020 yılı sonu itibariye açıklanan işsizlik rakamları TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ya da daha yukarı yaştakilerin işsizlik sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye ulaşmaktadır. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalış göstererek yüzde 12,9 seviyesine ulaşmıştır. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puan azalış göstererek yüzde 14,8 oranında işsizlik rakamları kesinleşmiştir. Yeni işsizlik rakamları 2021 yılının daha ileri tarihlerinde TÜİK verilerine göre yeniden güncellenecektir.