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Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte ise lise kayıtları merak konusu oldu. İstediği liseye yerleşmek için heyecanla bekleyen öğrenciler kayıt işlemleri için gün sayıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2022- 2023 MEB ile lise kayıt işlemleri tarihi ve gerekli belgeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022- 2023 MEB kayıtları: Lise kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Lise kayıtları

LGS tercihleri sona ererken hayal ettiği liseye girebilmek lise kayıt tarihlerini bekleyen 8. sınıf öğrencilerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz’da açıklandı. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okullara göre değişiklik gösteriyor. Ancak istenen belgeler genellikle şu şekilde;

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden)

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