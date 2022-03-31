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Özgün Sahur Saatleri 2022 il il sahur saatleri
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Sahur Saatleri: 2022 il il sahur saatleri

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacak kişiler ilk sahuruna 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacaklar. Sahur saatleri şimdiden oruç tutacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl Diyanet'in belirlemiş olduğu sahur saatlerine göre vatandaşlar bulundukları illere göre sahurlarını yaparak oruca niyet edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük İmsakiye 2022 takvimine göre il il sahur saatleri netleşti. 2022 il il sahur saatlerini içeriğimizde derledik. İşte Diyanet'in imsakiyesine göre il il sahur saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 il il sahur saatleri Diyanet sahur vakitleri
sahur saatleri: 2022 il il sahur saatleri

Onbir Ayın Sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte tüm Türkiye genelinde sahur ve imsak saatleri belli oldu. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirecek. İşte il il sahur saatleri...

2022 İL İL SAHUR SAATLERİ

İmsakiye 2022 Takvimi - İl İl İftar Saati Ve Sahur Vakti (2 Nisan Cumartesi) 81 il için sahur saati bilgisi şöyle:

İstanbul Sahur Saati: 05:12

Ankara Sahur Saati: 04:59

İzmir Sahur Saati: 05:25

Adana Sahur Saati: 04:55

Adıyaman Sahur Saati: 04:42

Afyonkarahisar Sahur Saati: 05:11

Ağrı Sahur Saati: 04:19

Aksaray Sahur Saati: 04:57

Amasya Sahur Saati: 04:45

İftar Saatleri: 2022 il il iftar saatleri
ÖZGÜN
İftar Saatleri: 2022 il il iftar saatleri

SAHURA KALKMAK FARZ MIDIR, SÜNNET MİDİR?

Sahur farz değildir. Sahura kalkmak Peygamber'imizin tavsiyesi olduğu için çok sevapdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler.) [İ. Ahmed] (Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

  • Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”

Ramazan Ayı'na kaç gün kaldı?
ÖZGÜN
Ramazan Ayı'na kaç gün kaldı?

"SAHUR" KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sahur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sahur, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, sahur kelimesi anlamı şu şekildedir:

  1. - Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek
  2. - Bu yemeğin yendiği vakit
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