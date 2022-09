Bursluluk sınavı ne zaman açıklanır? İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplama

2022 Bursluluk sınavı sonuçları veli ve öğrenciler tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'ndan (İOKBS) geçerek başarılı olan öğrenciler burs imkanından faydalanacak. 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuç tarihleri ise yakından takip ediliyor.

2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı bir süredir sınava katılım sağlayan adayların gündemindeki yerini alıyor. İOKBS 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen ve 5,6,7, hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf düzeyindeki adayların katılım sağladığı sınava ilişkin araştırmalar ise son günlerde hız kazandı. 2022 bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

REKLAM

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

REKLAM

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

REKLAM

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUAN İLE KAZANILIR?

Bursluluk sınavından başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekiyor. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.