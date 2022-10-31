2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2022'de asgari ücrete iki kere zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. İşte, 2023 asgari ücret zammında son durum...

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

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"Ciddi bir sorun var hayat pahalılığı ve enflasyon. Genelde iki yaklaşım var yüksek enflasyon dönemlerinde faizler yükselir bunun sonucu işsizlik ve yoksulluktur. Üretim azaldıkça paylaşılacak refahın azalmasıdır. Türkiye bunu tercih etmiyor. Enflasyona rağmen büyümesini sürdürecek. Çünkü enflasyonu yenmemizin şartı orda. Biz de sosyal politikalarımızı bu şartlara göre çalışanların hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye sokuyoruz.

Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, toplumu koruyacak tedbirleri alarak en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın."

AHMET KIVANÇ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Hem işvereni hem işçiyi koruyacak bir yöntemle vergi indirimi yönünde bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Ahmet Kıvanç, enflasyonun yüksek olması durumunda verilen zammın bir anlamının kalmadığını ifade etti. Kıvanç “Yüzde 50 rakamı telaffuz edildiği zaman 8 bin 250- 8 bin 500 gibi bir rakama tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 2023 asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kurtulmuş ""Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

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"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. 3 ayaklı gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısının son ayağı ise bakanlık nezdinde gerçekleşecek.