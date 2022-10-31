Özgün 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
ÖZGÜN HABERLER

2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduklarına dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 65,2'ye yükseltmesinin ardından asgari ücrete gelecek zam oranı hesaplamalarına başlandı. Asgari ücret zammı ne kadar olacak, 2023 asgari ücret zam miktarı netleşti mi? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 Asgari ücret maaşı belli oldu mu? Yeni asgari ücret tutarında son gelişme!
Asgari ücret 2023

2022'de asgari ücrete iki kere zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. İşte, 2023 asgari ücret zammında son durum...

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

  • "Ciddi bir sorun var hayat pahalılığı ve enflasyon. Genelde iki yaklaşım var yüksek enflasyon dönemlerinde faizler yükselir bunun sonucu işsizlik ve yoksulluktur. Üretim azaldıkça paylaşılacak refahın azalmasıdır. Türkiye bunu tercih etmiyor. Enflasyona rağmen büyümesini sürdürecek. Çünkü enflasyonu yenmemizin şartı orda. Biz de sosyal politikalarımızı bu şartlara göre çalışanların hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye sokuyoruz.
  • Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, toplumu koruyacak tedbirleri alarak en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın."

AHMET KIVANÇ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Hem işvereni hem işçiyi koruyacak bir yöntemle vergi indirimi yönünde bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Ahmet Kıvanç, enflasyonun yüksek olması durumunda verilen zammın bir anlamının kalmadığını ifade etti. Kıvanç “Yüzde 50 rakamı telaffuz edildiği zaman 8 bin 250- 8 bin 500 gibi bir rakama tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 2023 asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kurtulmuş ""Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. 3 ayaklı gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısının son ayağı ise bakanlık nezdinde gerçekleşecek.

2022 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
ÖZGÜN
2022 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
Türkiyede ilk kez rastlandı

Türkiye'de ilk kez rastlandı

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.
Gören vazgeçiyor

Gören vazgeçiyor

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.
YÖK: KPSS’de sorular sızdırılmadı

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

Hazinelerle dolu bölgede kaydedildi: Gizemli dalganın sırrı çözüldü.

İkinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı.

​Areda Survey Türk halkına sordu.

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.

'Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisi sağlık'
Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak
Ekonomi

Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Yüzyıllık markalardan Çift Geyik Karaca, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. Atatürk’ün 88 yıl önce giydiği süveteri yeniden üreterek mağazalarında satışa sunan Çift Geyik Karaca markası, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.
Danimarka'da halk sandık başına gidiyor
Dünya

Danimarka'da halk sandık başına gidiyor

Danimarka, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği güvenlik endişelerinin ve enerji krizinin tırmandığı bir dönemde planlanandan 7 ay önce yapılacak erken genel seçimler için 1 Kasım’da sandık başına gidiyor. Haziran 2019’da göreve gelen Başbakan Mette Frederiksen liderliğindeki azınlık Sosyal Demokrat hükümeti, Covid salgınında toplumu virüsün mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı. Ayrıca hükümetin merkez sol müttefiklerinden Sosyal Liberal Parti’nin, Frederiksen’in erken seçim çağrısı taahhüdü vermemesi halinde güven oylaması tehdidinde bulunması da erken seçim sürecine ivme kazandırdı.
Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor
Hayat

Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor

Areda Survey, bin 200 kişinin katılımıyla Türk halkının ekmek tüketimini araştırdı. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 63,3’ü satın aldığı ekmeğin tamamını tükettiğini, yüzde 61,8 ise ekmeğini israf etmediğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.