BİLSEM sınavları ne zaman? 2023 BİLSEM sınav tarihleri ve başvuru tarihleri

2023 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ön değerlendirme sınavına katılan ve ilk aşamadan geçen öğrenciler BİLSEM mülakat sınavlarına katılım sağlayacak. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek gibi alanlardan uygulanacak söz konusu sınav tarihi ve aday gösterilme işlemleri tarihi belli oldu.

2023 BİLSEM ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kılavuza göre zihinsel, resim ve müzik alanlarında özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Ön değerlendirme randevuları 2 Ocak ve 6 Ocak tarihleri arasında oluşturulacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarının alınması 14 Ocak ve 9 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

19 Aralık – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM KILAVUZU

2023 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?

BİLSEM Bireysel değerlendirme uygulama sınavı 15 Mayıs ile 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2023 BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 9 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.