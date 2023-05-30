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Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

YSK 2. tur kesin seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye 28 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için bir kez daha sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 52.18 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82'de kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

15:07 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçim

Seçim

YSK takvimine göre YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YSK Başkanı Yener, kesin seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair soruyu yanıtladı. Peki, 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.

İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023’te Genel Seçim İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:



#seçim
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#kesin seçim sonuçları
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