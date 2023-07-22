ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınavlara toplamda 1 milyon 496 bin 188 aday başvurdu ve sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.







