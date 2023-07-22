|
Özgün

2023 KPSS Lisans Sınavı 23 Temmuz'da yapılacak

KPSS lisans sınavları için geri sayılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

12:37 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS lisans sınavı

KPSS lisans sınavı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınavlara toplamda 1 milyon 496 bin 188 aday başvurdu ve sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.



#kpss
#kpss lisans
#kpss lisans sınavı
#kpss 2023
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bekçilik 2023/1. Dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları için gözler pa.edu.tr'de!