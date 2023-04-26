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Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlayacak 2023?

MSÜ tercihleri, sınav sonucunu bekleyen adaylar tarafından merak kazandı. ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ tercih tarihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

14:06 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSÜ tercihleri

MSÜ tercihleri

Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 27 Nisan Perşembe günü sonuçları ilan edilecek olan sınavda tercih yapmak isteyenler taban puanları araştırmaya başladı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK!

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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