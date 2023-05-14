Trabzon Seçim Sonuçları
2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Trabzon İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Trabzon İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Trabzon AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Trabzon AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Trabzon Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Adil Karaismailoğlu
2- Mustafa Şen
3- Yılmaz Büyükaydın
4- Vehbi Koç
5- Meryem Sürmen
6- Zafer Ofluoğlu
CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Sibel Suiçmez
2- Ahmet Kaya
3- Murat Özçilingir
4- Musa Hacıoğlu
5- İlker Akıncı
6- Mustafa Erdi Çakır
İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Yavuz Aydın
2- Aslan Güner
3- Serpil Akçay
4- Tahsin Akyüzcı
5- Akın Çelik
6- Bülent Arslan
MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Bekir Sıtkı Tarım
2- Yavuz Tellioğlu
3- Şener Pul
4- Edanur Altıntaş
5- Yusuf Çakmak
6- Murat Aksoy
Trabzon Hakkında
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon Kafkasların ve İran transit yolunun başlangıcında yer alır. Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerin limanlarıyla bağlantısı bulunmaktadır. Tarihi ve doğa güzellikleri ile dört mevsim gezip görülebilecek turizm şehridir.
Kent tarihinde ilk defa M.Ö. 5.yüzyılda Miletli Kolonistler tarafından kurulmuştur.
Roma ve Bizans devirlerini yaşayan Trabzon, 1204 yılında Pontus devletinin başkenti olmuştur.
1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan kentte Yavuz Sultan Selim Şehzadelik yapmış Kanuni Sultan Süleyman bu kentte doğmuştur.
Trabzon ilinin ilçeleri; Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra'dır.
Sümela Manastırı