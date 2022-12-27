Özgün 2023de altın yükselir mi, düşer mi?
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2023’de altın yükselir mi, düşer mi?

Gram altın 2022 yılına ani hareketlerle başlasa da yıl sonunu 1100 TL bandında kapatmak üzere. Yeni yılda ise beklentiler kimine göre düşmesi yönünde kimine göre yükselmesi yönünde. Gram altının yeni yılda ani hareket yapmadan yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseleceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise has altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Peki yeni yılda, 2023’de altın yükselir mi, düşer mi? İşte uzman görüşüyle cevaplar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023’de altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları 2023

Kapalıçarşı esnafı, yeni yılın ilk çeyreğinde altının gramının bin 110 - 120 TL bandında olacağını ikinci ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorların tekrarlanacağını söyledi.

2023’DE ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

HAS ALTINA TALEP DAHA ÇOK

Ziynet altın, yarım altın ve cumhuriyet altınına büyük talebin olduğunu belirten Güneş, “Özellikle vatandaşların has altına diğer ziynet altınlarından daha büyük bir talebi var. Gram altın şu anda bin 98 TL, çeyrek altın, bin 790 TL, yarım altın 3 bin 580 TL, cumhuriyet altını ise 7 bin 360 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.

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