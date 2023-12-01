2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...

"2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...