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2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...

"2024 ALES sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...

00:17 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?


2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.


Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.


ALES/1 NE ZAMAN?


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.


ALES/2 TAKVİMİ


ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.


28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.


ALES/3 TAKVİMİ


ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.


Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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19 saat önce
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