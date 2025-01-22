2024 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,5 arttı

TÜİK'in 2024 Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816'ya ulaştı. Trafikteki toplam taşıt sayısı yıl sonunda 31 milyon 301 bin 389 oldu.

2024'TE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 26,5 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,5 artarak 238 bin 993 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.

2024 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu.

Bu araçların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayı verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 238 bin 993 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,5'inin otomobil, yüzde 39,6'sının motosiklet, yüzde 9'unun kamyonet, yüzde 3'ünün traktör, yüzde 1,7'sinin kamyon, yüzde 0,8'inin minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin de özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 26,5 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyon yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5 ve kamyonette yüzde 10,1 ve otobüs yüzde 5,9 arttı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 19,9 yükseldi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonette yüzde 11,3 artarken. traktörde yüzde 21,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,7 azaldı.

Söz konusu ayda 985 bin 633 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,4'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 108 bin 753 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.







