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2024 bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM duyuruları...

2024 bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM duyuruları...

10:3124/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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2024 bekçi alımı başvuru tarihleri
2024 bekçi alımı başvuru tarihleri

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak ve başvuru koşulları neler olacak?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili duyuruları yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Tarihler açıklandığında haberimize eklenecektir.

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

#EGM
#bekçi alımı
#bekçi alımı sınavı

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