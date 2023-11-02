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2024 Hac konaklama ücretleri belli oldu: Binlerce kişinin merakla beklediği hac kura sonuçları açıkladı

2024 hac kura sonuçları belli oldu. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar 2024 hac ücretlerini sorgulamaya başladı. Peki hac ücretleri ne kadar? 2024 hac fiyatları kaç dolar? İşte detaylar.

16:57 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:21 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
2024 Hac Fiyatlar

2024 Hac Fiyatlar

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü tamamlandı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Kutsal topraklara gidecek hacı adayları bir yandan da hac ücretlerini araştırıyor. Peki, Hac kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 yılı hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL, kaç dolar?

2024 hac fiyatları ne kadar, kaç TL?

2024 yılı için Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

2024 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor. Suudi Arabistan Riyali para birimi üzerinden, 2, 3 ve 4 kişilik odalar için bir rakam belirleniyor. Dolar üzerinden hesaplandığında ise hac fiyatları en düşük ücret 6530 $ oluyor. Ancak kur değişikliğinde fiyatlarda da inme ya da yükselme söz konusu olmakta. 2023 yılı Hac kontenjanı ise 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR

3 Kişilik Oda 24.000 SAR

4 Kişilik Oda 22.000 SAR

00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR

03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR

07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR

Hac ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.


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