|
Özgün

2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?

"2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavdaki Felsefe bölümünde, 2023 yılında vizyona giren Oppenheimer filmine de yer verildi. Ünlü fizikçi Robert Oppenheimer ile ilgili olan bu filmi izleyen adaylar soruyu doğru yanıtladı. Peki 2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?

14:24 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
YKS sınav soruları
YKS sınav soruları

"2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.

ROBERT OPPENHEİMER SORUSUNUN CEVABI NE?

2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

#YKS
#Oppenheimer
#TYT
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?