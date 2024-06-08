YKS sınav soruları
"2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
ROBERT OPPENHEİMER SORUSUNUN CEVABI NE?
ROBERT OPPENHEİMER SORUSUNUN CEVABI NE?
2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
#YKS
#Oppenheimer
#TYT
25 dakika önce