2024 TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı? Oppenheimer kimdir?

"2024 TYT Felsefe bölümündeki Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
ROBERT OPPENHEİMER SORUSUNUN CEVABI NE?
2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak
YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?
TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.