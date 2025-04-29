2024 YDUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı: YDUS sonuç sorgulama ekranı ve sayısal veriler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.





YDUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.​​​​​​​





EK YERLEŞTİRME HAKKINDA

2024-YDUS ilgili dönemin sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi

olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-YDUS ilgili dönemin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.

a) 2024-YDUS ilgili dönemine girmiş olmak,

b) 2024-YDUS ilgili dönem sonucuyla hiçbir programa yerleşmemiş olmak,

c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak

Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu

yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.





Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



