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Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

21:247/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 Asgari ücretin işverene maliyeti
2025 Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından işverene maliyeti de araştırılan konular arasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan asgari ücret maliyet tablosu paylaşıldı. İşte 2025 yılında asgari ücret ile çalışanın işverene toplam maliyeti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı asgari ücretin işverene maliyet tablosunu yayınladı. Net 22 bin 104,67 TL olan asgari ücretin işverene primler ile birlikte toplam maliyeti 30 bin 621,48 TL olarak belirlendi.


2025 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ BELLİ OLDU


Not : Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işvren payı % 20,75'dir. 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28. maddesiyle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık) primi oranı %2’den %2,25’e yükseltilmiştir.




#asgari ücret işveren maliyeti
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#2025 asgari ücret

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