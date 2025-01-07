Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı asgari ücretin işverene maliyet tablosunu yayınladı. Net 22 bin 104,67 TL olan asgari ücretin işverene primler ile birlikte toplam maliyeti 30 bin 621,48 TL olarak belirlendi.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işvren payı % 20,75'dir. 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28. maddesiyle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık) primi oranı %2’den %2,25’e yükseltilmiştir.