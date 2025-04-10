2025 DGS BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman alınacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yılı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Önlisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen DGS, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak; geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın katılacağı sınavın başvuru ve uygulama takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihlere göre DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025’te başlayacak. Sınav ise 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.