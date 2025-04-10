2025 DGS BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman alınacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın katılacağı sınavın başvuru ve uygulama takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihlere göre DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025’te başlayacak. Sınav ise 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.