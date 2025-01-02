İslam aleminde oldukça değerli olan üç aylar başladı. Müslümanlar için kutsal aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan ayında oruç ibadeti de yerine getirilecek. Ramazan ayı bu sene 1 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. Peki Ramazan bayramı ne zaman? İlk

ve sahur ne zaman? Kandiller hangi günlere denk geliyor?