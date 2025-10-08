2026 Dünya Kupası Elemeleri: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın saati ve detaylar

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 3. haftasında Bulgaristan deplasmanında sahne alacak. İlk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





A Millî Takım kritik maça hazırlanıyor

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi bir başlangıç yaparak Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmiş, ardından ikinci maçta güçlü rakibi İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, şimdi Bulgaristan karşısında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu karşılaşma, aynı zamanda Türkiye’nin kendi sahasında oynayacağı Gürcistan maçı öncesi büyük önem taşıyor. Deplasmanda alınacak bir galibiyet, millilerin moralini tazeleyecek ve grubun üst sıraları için avantaj sağlayacak.

Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Millî Takım, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Stat: Vasil Levski Stadı, Sofya

Yayın: TV8 (canlı ve şifresiz)

Başlama saati: 21.45

Montella iddialı: “Kazanarak devam edeceğiz”

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre milliler, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı; bir grup top kapma, diğer grup pas organizasyonu ve savunma kurgusu üzerinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde taktiksel oyun gerçekleştirildi. Hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Merih Demiral da takımla birlikte çalışmalara döndü. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da yakından takip etti.

Türkiye’nin kalan maç takvimi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin kalan maç programı şöyle:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye





Milli Takım’ın gruptaki durumu

E Grubu’nda şu ana kadar oynanan iki maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Türkiye, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubun lideri ise 6 puanla İspanya. Montella ve öğrencileri, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle dönerek grupta ikinci sırayı hedefliyor.





Hedef 2026 Dünya Kupası bileti