2026 Dünya Kupası Elemeleri: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın saati ve detaylar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu heyecanı sürüyor. A Millî Futbol Takımı, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gürcistan galibiyeti ve İspanya mağlubiyetinin ardından grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Ay-Yıldızlılar, Sofya’da oynanacak maçta galibiyet alarak avantajı yeniden eline geçirmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren millilerde sakatlıklarını atlatan Uğurcan Çakır ve Merih Demiral da takıma döndü. 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak Bulgaristan - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Montella, oyuncularına “disiplinli oyun ve yüksek tempo” vurgusu yaparken, millilerin hedefi 2002’den bu yana özlenen Dünya Kupası bileti.
A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 3. haftasında Bulgaristan deplasmanında sahne alacak. İlk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Millî Takım kritik maça hazırlanıyor
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi bir başlangıç yaparak Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmiş, ardından ikinci maçta güçlü rakibi İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, şimdi Bulgaristan karşısında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu karşılaşma, aynı zamanda Türkiye’nin kendi sahasında oynayacağı Gürcistan maçı öncesi büyük önem taşıyor. Deplasmanda alınacak bir galibiyet, millilerin moralini tazeleyecek ve grubun üst sıraları için avantaj sağlayacak.
Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Millî Takım, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Stat: Vasil Levski Stadı, Sofya
Yayın: TV8 (canlı ve şifresiz)
Başlama saati: 21.45
Montella iddialı: “Kazanarak devam edeceğiz”
TFF’nin yaptığı açıklamaya göre milliler, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı; bir grup top kapma, diğer grup pas organizasyonu ve savunma kurgusu üzerinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde taktiksel oyun gerçekleştirildi. Hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Merih Demiral da takımla birlikte çalışmalara döndü. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da yakından takip etti.
Türkiye’nin kalan maç takvimi
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin kalan maç programı şöyle:
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
Milli Takım’ın gruptaki durumu
E Grubu’nda şu ana kadar oynanan iki maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Türkiye, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubun lideri ise 6 puanla İspanya. Montella ve öğrencileri, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle dönerek grupta ikinci sırayı hedefliyor.
Hedef 2026 Dünya Kupası bileti
A Millî Takım, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’nda yer almak istiyor. Türkiye, 2002’den bu yana Dünya Kupası’na katılamadı. Bu nedenle Bulgaristan maçı, hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyor.