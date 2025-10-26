2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi

2026 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Başvuru yapmak isteyenler tarihler ile şartları araştırmaya devam ediyor. İşte Green Card başvuruları hakkındaki detaylı bilgiler.





2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmek isteyen kişiler için büyük fırsat sunan Diversity Visa (DV) Lottery başvuruları, genellikle Ekim ve Kasım ayları arasında alınıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. 2026 başvurularının da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.





Başvurular yalnızca resmi DV Lottery sitesi üzerinden yapılabiliyor: https://dvprogram.state.gov

Başvurular başladıktan sonra katılımcılar, başvuru sonuçlarını 2026 yılı Mayıs ayında öğrenebilecekler.





Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvurusu için öncelikle DV Lottery başvuru şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Başvuru ücretsiz ve tamamen çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor: Resmi siteye giriş: https://dvprogram.state.gov

Başvuru formunu doldurma: Tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor.

Fotoğraf yükleme: Başvuru sırasında istenen fotoğraf ölçüleri kesinlikle sağlanmalı.

Başvuru onayı ve konfirmasyon numarası: Form tamamlandıktan sonra verilen numara mutlaka saklanmalı; tekrar erişim mümkün değil.





Başvurular sırasında İngilizce bilgilerin doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Hatalı veya eksik bilgiler başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.





Green Card kimlere verilir?

Green Card almak isteyen kişilerin bazı temel şartları yerine getirmesi gerekiyor:

18 yaşından büyük olmak.

En az lise mezunu olmak veya son 5 yıl içinde en az 2 yıl uzmanlık gerektiren bir işte çalışmış olmak.

İngilizce bilme şartı aranmaz.

Evli kişiler, eşleriyle birlikte başvuruda bulunabilir.





Green Card çekilişi sonucunda kazananlar, ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkı elde eder. Ayrıca, kazanan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card avantajlarından faydalanabilir.





Green Card sahibi olmanın avantajları

Green Card sahipleri için birçok avantaj bulunuyor:

ABD’de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı.

Eğitim, sağlık ve sosyal haklardan faydalanma imkanı.

ABD vatandaşı olma sürecinde öncelik.

Aile üyelerinin de Green Card avantajlarından yararlanabilmesi.



