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Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.

14:59 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
FIBA

FIBA

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi duyurdu. Açıklamada, "Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor." bilgisi verildi.

FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI NEDİR?

FIBA Dünya Şampiyonası, ulusal erkek basketbol takımlarının dört yılda bir katıldığı dünya turnuvasıdır. FIBA tarafından düzenlenir. 2014 yılından itibaren FIBA Basketbol Dünya Kupası adıyla düzenlenecektir. Kadın takımları için paralel bir etkinlik, Kadınlar Dünya Şampiyonası da dört yılda bir düzenlenir.



#basketbol
#FIBA
#Katar
37 dakika önce
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