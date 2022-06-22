Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugün saatler 07.00’ı gösterirken göstergelerde gram 1019, çeyrek 1662 TL seviyesiyle güne başladı. Serbest piyasalarda gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar bu noktada “22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı.
ALTIN FİYATLARI (22 HAZİRAN 2022)
Altın, doların yükselişiyle hafif geriledi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,827.03 dolara geriledi.
Altının gramı 1.018 lira, çeyrek altın 1.665, Cumhuriyet altını ise 6.642 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
1.024,42
1.030,78
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.024,37
1.024,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.840,21
1.840,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.639,07
1.675,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.555,94
6.679,84
YARIM ALTIN FİYATI
3.267,73
3.350,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.555,94
6.679,84
ATA ALTIN FİYATI
6.778,30
6.946,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
930,21
963,73