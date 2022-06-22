Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları Altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamıştı. 21 Haziran Salı günü itibarıyla altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Ekonomiyi takip eden kişiler ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardaki gelişmeleri yakından inceleyen yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için güncel altın fiyatlarını derledik. Gram altın 1.019,73 seviyesinde güne başlarken çeyrek altın ise 1.629,12 liradan işlem görüyor. İşte 22 Haziran Çarşamba güncel altın fiyatları...

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