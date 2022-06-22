Özgün Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları
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Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları

Altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamıştı. 21 Haziran Salı günü itibarıyla altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Ekonomiyi takip eden kişiler ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardaki gelişmeleri yakından inceleyen yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için güncel altın fiyatlarını derledik. Gram altın 1.019,73 seviyesinde güne başlarken çeyrek altın ise 1.629,12 liradan işlem görüyor. İşte 22 Haziran Çarşamba güncel altın fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Haziran 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatı

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugün saatler 07.00’ı gösterirken göstergelerde gram 1019, çeyrek 1662 TL seviyesiyle güne başladı. Serbest piyasalarda gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar bu noktada “22 Haziran 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı.

ALTIN FİYATLARI (22 HAZİRAN 2022)

Altın, doların yükselişiyle hafif geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,827.03 dolara geriledi.

Altının gramı 1.018 lira, çeyrek altın 1.665, Cumhuriyet altını ise 6.642 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

1.024,42

1.030,78

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.024,37

1.024,52

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.840,21

1.840,53

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.639,07

1.675,16

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.555,94

6.679,84

YARIM ALTIN FİYATI

3.267,73

3.350,17

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.555,94

6.679,84

ATA ALTIN FİYATI

6.778,30

6.946,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

930,21

963,73

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