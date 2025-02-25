Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
25 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

25 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

21:0625/02/2025, الثلاثاء
G: 25/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
25 Şubat 2025 tarihli günün öne çıkan haberleri
25 Şubat 2025 tarihli günün öne çıkan haberleri

Türkiye ve dünyada siyasetten, spora, ekonomiden teknolojiye günün öne çıkan başlıklarını yenisafak.com'dan paylaşmaya devam ediyoruz. İşte 25 Şubat günün öne çıkan haberleri.

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kaçırılmaması gereken haber başlıklarını yenisafak.com'dan kolayca takip edebilirsiniz. 25 Şubat 2025 tarihli günün öne çıkan
şu şekilde;

'Yenidoğan çetesi' davasında itiraz

İstanbul'da yeni doğan bebeklerin özel hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlanmasıyla ilgili davada 4 sanığın tahliyesine itiraz edildi.


İzmir'de at kesimi operasyonu

Konak'ta kaçak at kesimi yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


'Türkiye Yüzyılı Zirvesi' tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.


İmamoğlu’nun diploma iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı, İBB'nin sitesindeki eğitim bilgilerini yalanladı.


Van’da dondurucu soğuklar

Başkale ilçesinde hava sıcaklığı -22,9°C’ye düştü, metrelerce buz sarkıtları oluştu.


Interpol’ün aradığı suçlu Denizli’de yakalandı

Mısır uyruklu Mostafa I.A.M., 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yakalandı.


EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması

Bakan Yılmaz: Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin


Macron, Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu


Astronot Gezeravcı'dan uzaylı yorumu

Uzayda yabancı varlıkların olabileceğini bilim insanlarının öngördüğünü söyledi.


Serdar Ortaç’a 10 ay hapis cezası

Yasadışı bahis reklamı nedeniyle ceza aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.


Beşiktaş, Kupa'da çeyrek finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile geçerek adını çeyrek finale adını yazdırdı.


Adem amca, Yaren leyleği bekliyor

Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz, 14 yıldır dost olduğu leyleğin dönüşünü heyecanla bekliyor.


Bakan Bolat’tan altyapı yatırımları açıklaması

Türkiye’nin dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kamu-özel işbirliklerinden yararlandığını belirtti.


'Sarı serum' davasında mal varlığına haciz

Afyonkarahisar’da serum sonrası ölüm iddiasıyla kliniğin sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz kararı verildi.


Manisa'ya 3 yıl sonra kar yağdı

Uzun aradan sonra şehir merkezinde kar sevinci yaşandı.


Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanı 65 yaşında vefat etti.


Karadeniz’de heyelan riski uyarısı

Mart ve Nisan aylarında sel ve heyelan tehlikesinin arttığı açıklandı.


Tarım Bakanlığı 8.500 personel alacak

Yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapılacak.


Piyasalarda son durum

Gün içinde en düşük 9.437,74 puanı, en yüksek 9.605,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı . Altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu. ABD Doları satış fiyatı 36,4630 TL seviyelerinden işlem görüyor.




#Son dakika haberler
#Bugün ne oldu
#Haber
#Manşetler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tivibu Spor1 canlı nasıl izlenir? Barcelona Atletico Mardid maçı canlı yayını