Türkiye ve dünyada siyasetten, spora, ekonomiden teknolojiye günün öne çıkan başlıklarını yenisafak.com'dan paylaşmaya devam ediyoruz. İşte 25 Şubat günün öne çıkan haberleri.
'Yenidoğan çetesi' davasında itiraz
İstanbul'da yeni doğan bebeklerin özel hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlanmasıyla ilgili davada 4 sanığın tahliyesine itiraz edildi.
İzmir'de at kesimi operasyonu
Konak'ta kaçak at kesimi yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Türkiye Yüzyılı Zirvesi' tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.
İmamoğlu’nun diploma iddiası
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı, İBB'nin sitesindeki eğitim bilgilerini yalanladı.
Van’da dondurucu soğuklar
Başkale ilçesinde hava sıcaklığı -22,9°C’ye düştü, metrelerce buz sarkıtları oluştu.
Interpol’ün aradığı suçlu Denizli’de yakalandı
Mısır uyruklu Mostafa I.A.M., 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yakalandı.
EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
Bakan Yılmaz: Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin
Macron, Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu
Astronot Gezeravcı'dan uzaylı yorumu
Uzayda yabancı varlıkların olabileceğini bilim insanlarının öngördüğünü söyledi.
Serdar Ortaç’a 10 ay hapis cezası
Yasadışı bahis reklamı nedeniyle ceza aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Beşiktaş, Kupa'da çeyrek finalde
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile geçerek adını çeyrek finale adını yazdırdı.
Adem amca, Yaren leyleği bekliyor
Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz, 14 yıldır dost olduğu leyleğin dönüşünü heyecanla bekliyor.
Bakan Bolat’tan altyapı yatırımları açıklaması
Türkiye’nin dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kamu-özel işbirliklerinden yararlandığını belirtti.
'Sarı serum' davasında mal varlığına haciz
Afyonkarahisar’da serum sonrası ölüm iddiasıyla kliniğin sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz kararı verildi.
Manisa'ya 3 yıl sonra kar yağdı
Uzun aradan sonra şehir merkezinde kar sevinci yaşandı.
Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanı 65 yaşında vefat etti.
Karadeniz’de heyelan riski uyarısı
Mart ve Nisan aylarında sel ve heyelan tehlikesinin arttığı açıklandı.
Tarım Bakanlığı 8.500 personel alacak
Yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapılacak.
Piyasalarda son durum
Gün içinde en düşük 9.437,74 puanı, en yüksek 9.605,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı . Altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu. ABD Doları satış fiyatı 36,4630 TL seviyelerinden işlem görüyor.