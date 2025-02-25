Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kaçırılmaması gereken haber başlıklarını yenisafak.com'dan kolayca takip edebilirsiniz. 25 Şubat 2025 tarihli günün öne çıkan

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kaçırılmaması gereken haber başlıklarını yenisafak.com'dan kolayca takip edebilirsiniz. 25 Şubat 2025 tarihli günün öne çıkan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.

Macron, Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu

Macron, Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile geçerek adını çeyrek finale adını yazdırdı.

Mart ve Nisan aylarında sel ve heyelan tehlikesinin arttığı açıklandı.

Gün içinde en düşük 9.437,74 puanı, en yüksek 9.605,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı . Altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu. ABD Doları satış fiyatı 36,4630 TL seviyelerinden işlem görüyor.