Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlara çağrıda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlara mesaj gönderdi.
Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.
“Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz. Dünyanın en güzel stadı. Dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Stat şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum. Yarın burada görüşmek üzere."