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Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

19:4625/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlara çağrıda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlara mesaj gönderdi.


Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.


Uğurcan Çakır, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz. Dünyanın en güzel stadı. Dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Stat şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum. Yarın burada görüşmek üzere."









#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Ziraat Türkiye Kupası
#Rizespor

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