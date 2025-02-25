Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

“Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz. Dünyanın en güzel stadı. Dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Stat şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum. Yarın burada görüşmek üzere."