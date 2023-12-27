Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabine genellikle iki haftada bir kez bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular bu hafta için gündemdeki yerini aldı. Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ekonomide birçok çalışmanın sıradaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

27 ARALIK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. 18 Aralık günü beklenen toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle gerçekleşememişti.

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 25 Aralık ardından 27 Aralık tarihinde çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündemi için memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa erken emeklilik, evlilik kredisi, enflasyonla mücadele gibi birçok ekonomi başlığında görüşme bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? Gündem ekonomi! 27 Aralık Çarşamba bugün Kabine Toplantısı var mı yok mu?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.







