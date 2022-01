28 Ocak cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Milyonlarca vatandaş, yaşadıkları illerde Cuma Namazı için camilere akın ediyor. Cuma Namazı öğle vakti cemaatle kılınan erkeklere farz olan namazlardandır. Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar Cuma Namazı saatlerini sorguluyor. İşte 28 Ocak cuma namazı vakitleri...

28 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saat bilgisi 28 Ocak tarihi için belli oldu. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:22

ANKARA: 13:06

İZMİR: 13:29

ADANA: 12:57

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRÜYOR?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazının bitme süresi, tamamen kıldıran imama göre değişkenlik gösterebilir. Kimi imam hutbe kısmını uzun tutarak, namaza daha geç başlayabiliyor. Kimi imamlar ise, hutbeyi kısa tutarak bir an önce namazı kısa süre içinde kıldırabiliyor. Sabit bir durum olmaması nedeniyle ortalama bir vakit söylemek daha doğru olacaktır. Genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Kimi imamlar ise, hutbeyi kısa tutarak bir an önce namazı kısa süre içinde kıldırabiliyor. Hocaların duaları ve sureleri okuma hızı da, cuma namazının ne kadar süreceğini etkileyen bir durumdur. Her durumdan bakıldığında 1 saati geçen bir namaz türü değildir. Kişiler en fazla 1 saat cuma namazı kılabilir. Pek çok bölgede cuma namazlarının 40 dakika ile 50 dakika arasında kılındığı da görülebiliyor. Hocaya bağlı olarak değişebilen durumlar arasında yer alıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.