Özgün Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 29-30 Ekim hava durumu raporu
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Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 29-30 Ekim hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu ülke genelinde araştırılıyor. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlarımız "Bugün ve yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. 29-30 Ekim hava nasıl olacak? Hafta sonu yağış olacak mı yoksa güneşli mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
29-30 Ekim hava durumu: Meteoroloji hafta sonu yağış var mı, güneşli mi, yağmurlu mu?
Hava durumu

Hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Sıcak havaların etkisini gösterdiği şu günlerde Cumartesi ve Pazar günü için hava ve yağış durumunu araştırıyor. Meteoroloji'nin raporuna göre sıcaklıkların mevsim normallerinden seyredeceği öngörülüyor. Peki hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl, yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (29-30 EKİM 2022)

Meteoroloji'nin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arası için paylaştığı son raporuna göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi günü Doğu Karadeniz kesimlerinde yağış beklenirken Pazar günü ise ülke genelinde hava durumunun az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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