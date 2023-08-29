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29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?

29 Ağustos resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, yaklaşan Zafer Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki 29 Ağustos Salı yarım gün mü, tatil mi?

09:53 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bayram

Bayram

29 Ağustos Salı günü için meraklı arayış başladı. Çalışanlar 29 Ağustos ne günü, yarım gün mü sorularına cevap arıyor. Aynı zamanda 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu da yoğun ilgi görüyor. Bugün ve ertesi gün için sorular peş peşe geliyor. İşte 2023 Resmi tatiller takvimi...

29 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Salı gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Salı günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ancak 30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar



#29 ağustos
#30 ağustos
#resmi tatil
16 dakika önce
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