Bayram
29 Ağustos Salı günü için meraklı arayış başladı. Çalışanlar 29 Ağustos ne günü, yarım gün mü sorularına cevap arıyor. Aynı zamanda 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu da yoğun ilgi görüyor. Bugün ve ertesi gün için sorular peş peşe geliyor. İşte 2023 Resmi tatiller takvimi...
29 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos Salı gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Salı günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Ancak 30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.
İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar