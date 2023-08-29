30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı sorusu pek çok vatandaş tarafından gündemde yer alıyor. Kargolar, bankalar ve noterlerin 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığı ile merak ediliyor. Genellikle resmi tatilde bazı kurumlar çalışmıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilinde bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı olacak? İşte yanıtı...