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İstanbul'un o ilçelerinde evlendirme daireleri bugün boş kaldı: 29 Şubat’ın talibi çıkmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu İstanbul’da 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi. İstanbul 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturacak.

13:23 - 29/02/2024 الخميس
Yeni Şafak
Nikâh salonları 29 Şubat'ta boş kaldı
Nikâh salonları 29 Şubat'ta boş kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu kent de 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi.

Her 4 senede bir kez denk gelen, "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı. İstanbul'da evlilik yıldönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE 29 ŞUBAT'TA KİMSE NİKAH KIYMAYACAK?

Kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmeyecek.

Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.

Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak. Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.

İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift "evet" diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.

REKOR ESENYURT'TA

Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.



#Nikâh Salonları
#29 şubat
#Bağcılar Belediyesi
#Kadıköy Evlendirme Dairesi
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