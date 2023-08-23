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30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal'in başkomutanlığında kahraman Mehmetçik, Yunan ordusunu yenerek kesin zafer elde etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü öncesi resmi tatil soruları gündeme geldi. Resmi tatiller arasında 30 Ağustos’ta yer almakta. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

13:21 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve şehitlerini anma günüdür. Türkiye'nin her yerinde düzenlenen törenlerde, Türk bayrağı dalgalanır, şiirler okunur, marşlar söylenir ve halk oyunları oynanır.

30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu gün, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelini oluşturan bir gündür.

29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmeyecek

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11 dakika önce
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