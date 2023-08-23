resmi tatil günleri, çalışan, öğrenci, ev hanımı fark etmeksizin herkesin merak ettiği konulardan biri. 2024 resmi tatilleri geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın geneli hafta içi günlerine denk geliyor. Peki Dini ve resmi tatil günleri ne zaman, 2024 bayram tatilleri kaç gün? 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Yılbaşı ve 1 Mayıs hafta içine mi denk geliyor? İşte resmi tatil 2024 takvimi.