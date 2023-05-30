Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20