Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 22 derece, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 30 Mayıs salı günü hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL? 30 MAYIS 2023 HAVA DURUMU
Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20