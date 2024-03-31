"Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? İmamoğlu oy oranı ve oy sayısı ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Yerel Seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adayların aldıkları oy oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? İmamoğlu oy oranı ve oy sayısı

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

Konu hakkında YSK'dan resmi açıklamalar henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.



