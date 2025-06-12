Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
360 işçi alımı yapacak! 2025 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

360 işçi alımı yapacak! 2025 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

12:1512/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. İlan metni ve başvuru detaylarına esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Kimler başvurabilir, şartlar neler? Detaylar ve ilan metni esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 10 Haziran 2025 - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Personel alımı
#işçi alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan uçak kazası neden oldu, uçak nereye düştü, kaç kişi hayatını kaybetti? 12 Haziran Hindistan uçak kazasında son durum