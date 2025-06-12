360 işçi alımı yapacak! 2025 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. İlan metni ve başvuru detaylarına esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Kimler başvurabilir, şartlar neler? Detaylar ve ilan metni esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 10 Haziran 2025 - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.