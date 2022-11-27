Emekli olacaklar dikkat! 3600 prim günden kimler emekli oluyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

Sigorta prim tutarları

Emekli olup da çalışanların sigorta prim puanları düşecek mi?

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu. 3600 prim gün ile emekli olmak da mümkün.

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3600 prim günü emeklilik şartları

3600 günü geldiği zaman sigortalı olan kadınlar emekli olabilir. Tabii bunun için öncelikle gerekli olan tarih, gün sayısı ve çalışma sayısı gibi kriterleri tamamlamaktır.

- Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir.

- Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir.

- Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır.

- Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.

Bu kriterleri tamamlayan ve taşıyan kadınlar 50 yaşına geldiği zaman emekli olma hakkını değerlendirir. Fakat 2002 tarihinden sonra sigorta sahibi olan kadınlar için yaş kriteri 54 olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çalışma süresi ve prim gün sayısı da bu bağlamda değişkenlik gösterebilir.

Kadınların Prim Günü Kaç Kaçtır?

01.05 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak öne çıkar. Aynı zamanda 7200 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. 3600 gün ile beraber 15 yıllık bir çalışma hayatını tamamlayan kadınlar ise, SGK emeklilik sistemini incelemek suretiyle emekli olma durumunu görebilir. Gerekli kriterleri bu şekilde dolduran kadınlar, 3600 prim ödeme günü ardından 50 yaşında emekli olma hakkına sahip olur. Tabii bunun için tüm kadınların 23.0 5.22 tarihi öncesi sigorta sahibi olunması gerekmektedir. Bu iki paralel tarihi itibariyle kadınlar çalışma süresi ve yaşa bağlı olarak emekli olabilir.

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3600 günden emeklilik yaşı kaç?

50 Yaşında Emekli Olunur mu?

Gerekli kriterleri doldurduktan sonra kadınlar 50 yaşında emekli olma hakkını kullanabilir. Ancak bu durum erkekler için geçerli değildir. Genel çerçevede 23.0 5.22 tarihinden önce sigorta sahibi kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık bir çalışma sürecini tamamlaması ve 3600 prim ödeme günü geçmiş olması gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak böylece çalışma hayatını sonlandırabilir. Tabii aynı zamanda buna 7200 prim ödeme gününe çıkarmak için çalışma hayatını sürdürebilir. Böylece alacağı maaşı daha yüksek noktaya çıkarabilir ve daha iyi bir emekli maaşı kazanabilir. Erkekler için ise yine yaş ile beraber prim ödeme günü ve çalışma hayatı üzerinden, sigorta tarihine göre emekli olma durumu bulunmaktadır.

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