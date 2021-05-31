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5 günlük Antalya, Isparta ve Burdur hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve kuvvetli yağış olacak. İşte önümüzdeki 5 günlük Antalya, Isparta ve Burdur hava durumu.

Haber Merkezi AA
5 günlük Antalya, Isparta ve Burdur hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı
Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre Antalya'da yağışlar yarın öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. İşte önümüzdeki 5 günlük Antalya, Isparta ve Burdur hava durumu.

Yağışların Isparta'da merkez, Eğirdir, Aksu ve Sütçüler ilçelerinde, Burdur'da ise Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 GÜNLÜK ANTALYA HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK ISPARTA HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK BURDUR HAVA DURUMU

Antalya hava durumu: Antalya'da 5 dakika süren sağanak, trafiği felç etti

Antalya'da aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte saat 16.00 sıralarında aninden sağanak bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Sağanak nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. 5 dakika kadar süren sağanağın ardından, güneş yüzünü gösterdi.

YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı. Yağış nedeniyle oluşabilecek ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.


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