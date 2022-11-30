50-D’liler kadroya mı geçecek?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Araştırma görevlileri ve sanatçılar, kabine sonrası yapılan açıklamalarda yer almayan gruptaydı. Bakan Bilgin açıklamasında "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" dedi.

50-d Araştırma Görevlisi Kadrosu Nedir?

Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlileridir. Daimi bir kadro değildir, doktora eğitimi süresi sonunda kadroyla ilişik kesilir. (Ayrıca, yüksek lisans mezuniyeti sonrası 6 ay içinde bir devlet üniversitesinde doktora programına başlamazsa kadroyla ilişiği kesilir.) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesi uyarınca atama yapılmaktadır.

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50-d Araştırma Görevlileri Kaç Yıllığına Atanır?

50-d araştırma görevlileri lisansüstü eğitimleri tamamlanana kadar çoğunlukla 1 (bir) yıllığına atanır. Bu süre azami eğitim süresini aşmamak kaydıyla her defasında yenilenir.

50-d Kadrosuyla Atanan Kişi Öğrenci Olmak Zorunda Mıdır?

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, kişilerin 50/d araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmesi için azami öğrenim süreleri içinde bulunan aktif lisansüstü öğrenciliğinin bulunması şarttır. Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarında 50/d usulü bulunmadığından, lisansüstü öğrenci olma kuralı ilanlarda aranmayabilir.

50-d Kadrosuna Yüksek Lisans Düzeyinde Atanan Kişi Eğitim Süreci Nasıl Devam Eder?

50-d araştırma görevlisi kadrosuna yüksek lisans eğitimi devam etmekte iken ataması yapılan kişiler eğitimini tamamladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde devlet üniversitelerinde alanında bir doktora programına kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kadrosuyla ilişiği kesilerek görevine son verilir.

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50-d Araştırma Görevliliği Kadrosundan Öğretim Üyeliğine Geçiş Nasıldır?

Ülkemizde öğretim üyesi kadrolarına geçiş, ilgili mevzuat gereğince üniversitelerin ilan ettiği öğretim üyesi kadrolarına müracaat yoluyla olmaktadır. 50-d araştırma görevlisi kadrosuna atanan kişiler, doğrudan doktor öğretim üyeliğine atanamamaktadır. Doktora eğitimini bitiren adaylar, üniversitelerin öğretim üyesi kadro ilanlarını takip ederek, şartlarını taşıdıklarına başvurmalıdır.