Üniversite öğrencilerine bedava internet için son dakika açıklama geldi. Seçim döneminde açıklanan 10 GB bedava internet için bekleyiş sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından detayları duyurdu. "9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota da tanımlanacağını belirtti. Diğer yandan öğrenciler Genç Kart ile müze, sinema tiyatro gibi etkinliklerden de ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecek. Peki, Öğrencilere ücretsiz internet (10 GB) ne zaman verilecek? Üniversite öğrencilerine 10 GB bedava internet nasıl alınır?