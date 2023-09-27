5.500 TL telefon yardımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere 5500 TL yardım müjdesini verdi. Milyonlarca öğrenci ise arayışa geçti. 5500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 5500 TL öğrenci yardımı şartları nedir, kimler alabilir? soruları hemen gündeme geldi. Konuya ilişkin tüm detayları haberimize ekledik. İşte 5500 TL öğrenci yardımı hakkında bilinmesi gerekenler...
5500 TL öğrenci yardım başvurusu nasıl yapılır?
5500 TL öğrenci yardım başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için, aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:
e-Devlet'e giriş yapın.
"Sosyal Yardım Başvurusu" hizmetini bulun ve tıklayın.
"Başvuru Yap" seçeneğine tıklayın.
Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.
Başvurunuzu onaylayın.
5500 TL yardımı şartları nedir, kimler alabilir?
5500 TL öğrenci yardımı, aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilere verilmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Türkiye'de ikamet ediyor olmak
Ailenin geliri asgari ücretin altında olmak
Örgün eğitimde okuyor olmak
Başarı belgesi veya dereceye girmiş olmak
5500 TL öğrenci yardımı başvurusu için gerekli belgeler
5500 TL öğrenci yardımı başvurusu için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Aile gelirini gösteren belge
Öğrenci belgesi
Başarı belgesi veya dereceye girmeye dair belge
5500 TL öğrenci yardımı ne zaman verilecek?
5500 TL öğrenci yardımı, başvuruların değerlendirilmesinin ardından, en geç 3 ay içerisinde verilecektir. Yardım, PTT aracılığıyla hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır.
5500 TL öğrenci yardımı başvurusu hakkında sık sorulan sorular
5500 TL öğrenci yardımı başvurusu için hangi okulda okumak gerekir?
5500 TL öğrenci yardımı, Türkiye'de örgün eğitimde okuyan tüm öğrencilere verilmektedir. Bu nedenle, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmeksizin, tüm öğrenciler bu yardımdan faydalanabilir.
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için nasıl bir gelir sınırı var?
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için, ailenin geliri asgari ücretin altında olmalıdır. Asgari ücretin 2023 yılı için belirlenen tutarı 5.500 TL'dir. Bu nedenle, ailenin toplam geliri 5.500 TL'nin altında olmalıdır.
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için hangi belgeler gerekir?
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Aile gelirini gösteren belge
Öğrenci belgesi
Başarı belgesi veya dereceye girmeye dair belge
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için e-Devlet'e nasıl giriş yapılır?
e-Devlet'e giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
tc.gov.tr adresine gidin.
"e-Devlet Kapısı"na tıklayın.
"Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.
"Giriş" butonuna tıklayın.
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için ne kadar süre var?
5500 TL öğrenci yardımına başvuru yapmak için herhangi bir süre sınırı yoktur. Bu nedenle, bu yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, her zaman başvuru yapabilirler.