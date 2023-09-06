Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman?

Ek MTV'nin iptali talebinde bulunuldu. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Fakat esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.