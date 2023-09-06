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Ek MTV 3. taksit ödemesi için son ödeme tarihi bugün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ek taksiti için bugün son gün! Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıla özel olarak iki kez ödeniyor. Ek MTV iptal mi edildi? sorusu da son dönemde sosyal medyada konuşulan başlıklardandı. Araç sahipleri 6 Eylül ek MTV son ödeme gününde MTV iptal mi, ödenecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Ek MTV iptal oldu mu, son ödeme tarihi ne zaman? İşte ayrıntılı bilgiler...

13:52 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ek MTV son ödeme tarihi

Ek MTV son ödeme tarihi

Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman?

EK MTV 2023 SON ÖDEME NE ZAMAN?

Ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda ödeme süreci bugün sona erecek.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ek MTV'nin iptali talebinde bulunuldu. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Fakat esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.



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Ek MTV 3. taksit ödemesi için son ödeme tarihi bugün