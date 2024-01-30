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700 bin işçi için ek zam protokol! Kamu işçisine ne kadar ek zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı. Buna göre 700 bin kamu işçisi ek zam alacak. Peki, kamu işçisi ne kadar ek zam alacak? İşte, o detaylar...

09:42 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Kamu işçisine ek zam
Kamu işçisine ek zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladık” dedi.

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR EK ZAM ALACAK?

Kamu işçisine ek zam protokolünün ardından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ile enflasyondan kaynaklanan ücret zamlarının ortaya çıkardığı durumu gidermek amacıyla Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ile bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, “Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32.57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladık” dedi.

Işıkhan, açıklamasında “Böylelikle; kamu işçilerimize Ocak 2024’te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağladık. Bir sonraki toplu sözleşme döneminde, yürürlük tarihleri farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 1 Ocak 2025’te başlatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“İşçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla istişare ve sosyal diyalog zemininde çalışmaya devam edecek, hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı sürdüreceğiz” mesajını da veren Işıkhan, şöyle devam etti: “TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek başta olmak üzere; sürece katkı veren tüm sendika genel başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyor, ek protokolün kamu işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan süreci uzlaşı zemininde nihayete erdirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e süreç boyunca göstermiş oldukları kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum.”



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