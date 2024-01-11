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Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi kadro bekliyor

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 90 bin işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. Peki 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek, kadroya geçme kimi kapsıyor? İşte taşerona kadro son durum gelişmeler.

14:58 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:01 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
90 bin taşerona kadro var mı?
90 bin taşerona kadro var mı?

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 90 bin işçi kendileriyle ilgili atılacak adımı bekliyor. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan yaklaşık 90 bin işçinin yaklaşık 70 bini KİT'lerde çalışıyor. Bu işçiler, KİT'lerde çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

KİMLER KADROYA GİRECEK?

Taşeron İşçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selim Ülger, "Aynı işi yapan iki kişiyiz. Birimiz kadrolu, birimiz taşeron işçi. Biri bütün özlük haklarına sahipken diğeri değil. Yarın işe gelebilecek miyiz, çalışabilecek miyiz bunun endişesini yaşıyoruz yaşamak istemiyoruz." derken bu konuda daha önce verilen sözleri hatırlattı.

Meclis gündemindeki düzenlemelere taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili maddelerin de eklenmesini isteyen Ülger, "Biz hala kadromuzu alamadık, bekliyoruz. Talebimiz bir an önce kadromuzun yasalaşması, 90 bin ailenin evine huzurun, refahın girmesi." dedi.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor. 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? sorusuda yine kadro bekleyenlerin gündeminde. Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

TAŞERON İŞÇİ HAKLARI NELER?

Taşeron işçi hakları hem asıl işverenden hem de alt işverenden istenebilir.

Kıdem tazminatı

Fazla mesai ücreti

Yıllık izin ve diğer izin hakları

TAŞERON İŞÇİ YASAL HAKLARI

İşe iade davası

İhbar tazminatı ve diğeri işçi alacakları

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#Taşeron
#Taşeron işçi
#Taşeron işçi kadro
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