A101 aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler 9 Ocak Salı 2024 kataloğu yayımlandı. Temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler yeni yılın ikinci haftasında tüketiciyle buluşacak. BİM’de 9 Ocak Salı günü bakliyat çeşitleri ve süt ürünleri reyonunda 5 lt mısır yağı 169,75 TL, 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL, 1 kg yağlı kaşar peyniri 189 TL, yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL ve 2 kg yarım yağlı beyaz peynir 219 TL’den fiyatlarla satışa sunulacak. Temizlik reyonunda ise 60’lı bulaşık makinesi tableti 450 TL, 3 LT çamaşır deterjanı 99 TL, 750 ml mutfak banyo spreyi 36,75 TL, dev rulo kağıt havlu 55 TL’den satılacak. BİM 9 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.