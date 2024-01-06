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Overlok Makinesi ayağınıza geliyor! A101 Aktüel ürünler kataloğu 11 Ocak Perşembe 2024

A101 11 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni yılın ikinci haftasında A101 şok fiyatlarla sürpriz ürünlerle geliyor. A101’de bu hafta mikrodalga fırın 2.699 TL, KSW 3.097 overlok makinesi 4.399 TL, ayak masajı aleti 499 TL’den satılacak. Ayrıca mutfak ürünlerinde 2 bölmeli yemek taşıma kabı 249 TL, döküm tencere 499 TL ve Paşabahçe markalı servis tabağı, saklama kabı kilitli, çay bardağı, salata kasesi gibi ürünlerde indirimli fiyatlarla reyonlarda olacak. 11 Ocak 2024 Perşembe, A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde.

09:47 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni yıl fırsatları hız kesmeden devam ediyor. 11 Ocak 2024 Perşembe günü A101’de teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden takım aletlerine birçok indirim fırsatı tüketiciyle buluşacak. Haftanın sürpriz ürünleri arasında 50 CC Benzinli Moped motosiklet yer alıyor. Ayrıca Overlok Makinesi 4.399 TL fiyatı ile satışta olacak. A101 11 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 OCAK 2024

Toshiba 65 inç ultra hd Android TV ürünü 18.499 TL

Toshiba 50 inç ultra hd smart TV 11.499 TL

Hi Level 65 inç uhd hd smart led TV 14.799 TL

Onvo 32 inç hd uydu alıcılı led TV 3.499 TL


Samsung mikrodalga fırın 2.699 TL

KIWI KSW 3.097 overlok makinesi 4.399 TL

Dik süpürge standı 299 TL

Fan ton dikey süpürge 1.099 TL

Arzum multi blender seti 1.399 TL


Döküm basık tencere 499 TL

Döküm derin tencere 499 TL

Döküm tava ise 329 TL


Piranha dekupaj testleri 459

aprilla katlanabilen şarjlı vidalama 229

Darbeli matkap, avuç taşlama ve 4 + 1 merdiven gibi ürünlerde 69,90 TL


Kadife kaymaz salon halısı 5 metrekare 649 TL

Kadife kaymaz salon halısı 3 metrekare 399 TL

Çift kişilik jakarlı super soft battaniye 279 TL



9 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM’de bu hafta neler var? Temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı…
9 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM’de bu hafta neler var? Temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı…

BİM aktüel ürünler 9 Ocak Salı 2024 kataloğu yayımlandı. Temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler yeni yılın ikinci haftasında tüketiciyle buluşacak. BİM’de 9 Ocak Salı günü bakliyat çeşitleri ve süt ürünleri reyonunda 5 lt mısır yağı 169,75 TL, 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL, 1 kg yağlı kaşar peyniri 189 TL, yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL ve 2 kg yarım yağlı beyaz peynir 219 TL’den fiyatlarla satışa sunulacak. Temizlik reyonunda ise 60’lı bulaşık makinesi tableti 450 TL, 3 LT çamaşır deterjanı 99 TL, 750 ml mutfak banyo spreyi 36,75 TL, dev rulo kağıt havlu 55 TL’den satılacak. BİM 9 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.


#A101
#aktüel ürünler kataloğu
#overlok makinesi
15 dakika önce
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Overlok Makinesi ayağınıza geliyor! A101 Aktüel ürünler kataloğu 11 Ocak Perşembe 2024