A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni yıl fırsatları hız kesmeden devam ediyor. 11 Ocak 2024 Perşembe günü A101’de teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden takım aletlerine birçok indirim fırsatı tüketiciyle buluşacak. Haftanın sürpriz ürünleri arasında 50 CC Benzinli Moped motosiklet yer alıyor. Ayrıca Overlok Makinesi 4.399 TL fiyatı ile satışta olacak. A101 11 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 OCAK 2024
Toshiba 65 inç ultra hd Android TV ürünü 18.499 TL
Toshiba 50 inç ultra hd smart TV 11.499 TL
Hi Level 65 inç uhd hd smart led TV 14.799 TL
Onvo 32 inç hd uydu alıcılı led TV 3.499 TL
Samsung mikrodalga fırın 2.699 TL
KIWI KSW 3.097 overlok makinesi 4.399 TL
Dik süpürge standı 299 TL
Fan ton dikey süpürge 1.099 TL
Arzum multi blender seti 1.399 TL
Döküm basık tencere 499 TL
Döküm derin tencere 499 TL
Döküm tava ise 329 TL
Piranha dekupaj testleri 459
aprilla katlanabilen şarjlı vidalama 229
Darbeli matkap, avuç taşlama ve 4 + 1 merdiven gibi ürünlerde 69,90 TL
Kadife kaymaz salon halısı 5 metrekare 649 TL
Kadife kaymaz salon halısı 3 metrekare 399 TL
Çift kişilik jakarlı super soft battaniye 279 TL